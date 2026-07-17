Stadion Sultan Agung Bakal Dipasang Single Seat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan bermarkas di luar daerah. Klub kebanggaan masyarakat Kota Yogyakarta itu kembali menggunakan Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul untuk pertandingan home.

Kepastian tersebut terjadi setelah manajemen PSIM mencapai kesepakatan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bantul.

Dengan begitu, dua musim berturut-turut PSIM akan bermarkas di Stadion Sultan Agung dalam mengarungi kompetisi Liga Super.

Baca Juga: Kiper PSIM Yogyakarta Siap Kerja Keras Selama TC Timnas di Bali

Manager Operational PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan seluruh aspek persyaratan administratif kandang sudah terpenuhi.

Selanjutnya, manajemen Laskar Mataram fokus dalam memenuhi standar kelayakan teknis stadion.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi persiapan venue oleh pihak Ileague. Selain itu, akan dilaksanakan juga risk assessment, yang memang rutin dilakukan setiap tahun sebelum kompetisi resmi bergulir,” kata Wendy, Kamis (16/7).

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Lepas Gelandang Energik Fahreza Sudin

Manajemen PSIM bakal melakukan revonasi untuk memoles stadion tersebut.

"Manajemen akan menjalankan progres peningkatan fasilitas stadion yang meliputi pemasangan single seat serta penambahan kapasitas lux lampu penerangan di Stadion Sultan Agung, untuk memenuhi regulasi kompetisi musim depan,” ujarnya.