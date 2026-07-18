PSIM Yogyakarta Kembali Lepas Pemain Asingnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta melepas legiun asingnya Rahmatsho. Pemain asal Tajikistan tersebut menyusul Deri Corfe, Anton Fase dan Donny Warmerdam yang terlebih dahulu diumumkan berpisah dengan Laskar Mataram.

Di bawah asuhan pelatih Jean-Paul Van Gastel, Rahmatsho menjadi salah satu pemain kunci di skuad PSIM Yogyakarta.

Eks pemain Persijap Jepara itu telah bermain sebanyak 24 pertandingan di Super League.

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Manajer Tim PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan Rahmatsho memiliki kontribusi besar dalam permainan tim.

“Akan tetapi, hasil penilaian dan pertimbangan manajemen berserta tim pelatih, kerja sama dengan pemain asal Tajikistan itu tidak berlanjut untuk musim 2026/2027,” katanya.

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Rahmatsho selama berseragam PSIM.

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"Dia memberikan kontribusi cukup baik dalam 24 laga dengan catatan rerata 82 menit penampilan per laga,” ujarnya.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta telah menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) secara bertahap di Rumah Sakit Bethesda.