Lokasi Nobar Final Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Argentina di Jogja
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pesta Piala Dunia 2026 telah mencapai puncaknya. Dua negara terbaik, Spanyol dan Argentina, akan bertemu di partai puncak pada Senin dini hari (20/7).
Pertandingan Spanyol vs Argentina di final Piala Dunia 2026 akan disiarkan pukul 02.00 WIB.
Bagi masyarakat Yogyakarta, kemeriahan final Piala Dunia bisa disaksikan di beberapa tempat ini.
Sejumlah lokasi di Yogyakarta mengadakan menonton bareng atau nobar Piala Dunia dengan keseruannya masing-masing.
Berikut tujuh lokasi nobar final Piala Dunia Spanyol vs Argentina di Yogyakarta.
1. Halaman Pro 2 RRI Yogyakarta
Kantor radio tanah air di Yogyakarta ini rutin menggelar nobar Piala Dunia 2026.
Bertempat di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta yang luas, pengunjung bisa menyaksikan pertandingan final dengan nyaman. Lokasinya berada di Jl. Affandi No.17, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
Mau menonton bareng final Piala Dunia 2026 di Jogja? Berikut sederet lokasi nobar final Piala Dunia Spanyol vs Argentina.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News