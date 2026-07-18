Lokasi Nobar Final Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Argentina di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pesta Piala Dunia 2026 telah mencapai puncaknya. Dua negara terbaik, Spanyol dan Argentina, akan bertemu di partai puncak pada Senin dini hari (20/7).

Pertandingan Spanyol vs Argentina di final Piala Dunia 2026 akan disiarkan pukul 02.00 WIB.

Bagi masyarakat Yogyakarta, kemeriahan final Piala Dunia bisa disaksikan di beberapa tempat ini.

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Sejumlah lokasi di Yogyakarta mengadakan menonton bareng atau nobar Piala Dunia dengan keseruannya masing-masing.

Berikut tujuh lokasi nobar final Piala Dunia Spanyol vs Argentina di Yogyakarta.

1. Halaman Pro 2 RRI Yogyakarta

Kantor radio tanah air di Yogyakarta ini rutin menggelar nobar Piala Dunia 2026.

Bertempat di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta yang luas, pengunjung bisa menyaksikan pertandingan final dengan nyaman. Lokasinya berada di Jl. Affandi No.17, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.