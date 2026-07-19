PSIM Gelar Latihan Perdana Besok, 21 Pemain Akan Hadir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menggelar latihan perdana menyambut musim 2026/2027 di Stadion Mandala Krida pada Senin sore (20/7).

Latihan tersebut akan diikuti sejumlah pemain yang sudah berada di Yogyakarta.

Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan pada latihan perdana nanti skuad Laskar Mataram dipastikan belum bisa berkumpul sepenuhnya.

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“Untuk komposisi skuad tim saat ini memang belum komplet karena masih ada pemain yang dalam perjalanan atau menyelesaikan urusan administrasi," katanya.

Ia memastikan 21 pemain akan mengikuti latihan di bawah asuhan Jean-Paul Van Gastel.

"Total 21 pemain yang hadir, perpaduan asing dan lokal,” ujarnya.

Sesi latihan tersebut akan dibuka untuk umum atau bisa dihadiri elemen suporter PSIM Yogyakarta.

Menurutnya, kehadiran elemen suporter akan menjadi pemantik semangat bagi tim dalam menyongsong musim baru. (mcr25/jpnn)