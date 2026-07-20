Latihan Perdana PSIM Diikuti Pemain Asing Baru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar latihan perdana di Stadion Mandala Krida pada Senin sore (20/7). Latihan tersebut dihadiri oleh 21 pemain.

Pemain asing, seperti Ze Valente, Jop van der Avert, Pulga Vidal dan Yusaku Yamadera tampak ikut serta dalam latihan hari ini.

Selain itu, beberapa wajah baru pemain asing yang belum diumumkan turut mengikuti latihan di bawah arahan Jean-Paul Van Gastel.

"Setelah beberapa pekan berlibur, ini saatnya kami memulai mesin ini lagi untuk memulai musim baru," kata Gastel.

Terkait pemain baru, pelatih asal Belanda itu berharap kontribusinya dapat berdampak pada tim untuk mengarungi musim baru Super League.

"Kami membawa beberapa pemain baru yang harapannya dapat membawa tim jauh lebih baik dari musim lalu," ujarnya.

Menurut Gastel, pemain baru yang didatangkan memiliki karakter dan tipikal yang dibutuhkan tim agar bisa bersaing di Super League 2026/2027.

Lebih lanjut, ia berharap pemain asing baru bisa segera beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. (mcr25/jpnn)