JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Latihan Perdana PSIM Diikuti Pemain Asing Baru

Latihan Perdana PSIM Diikuti Pemain Asing Baru

Senin, 20 Juli 2026 – 19:05 WIB
Latihan Perdana PSIM Diikuti Pemain Asing Baru - JPNN.com Jogja
Latihan perdana PSIM Yogyakarta di Stadion Mandala Krida pada Senin (20/7). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar latihan perdana di Stadion Mandala Krida pada Senin sore (20/7). Latihan tersebut dihadiri oleh 21 pemain.

Pemain asing, seperti Ze Valente, Jop van der Avert, Pulga Vidal dan Yusaku Yamadera tampak ikut serta dalam latihan hari ini.

Selain itu, beberapa wajah baru pemain asing yang belum diumumkan turut mengikuti latihan di bawah arahan Jean-Paul Van Gastel. 

Baca Juga:

"Setelah beberapa pekan berlibur, ini saatnya kami memulai mesin ini lagi untuk memulai musim baru," kata Gastel. 

Terkait pemain baru, pelatih asal Belanda itu berharap kontribusinya dapat berdampak pada tim untuk mengarungi musim baru Super League. 

"Kami membawa beberapa pemain baru yang harapannya dapat membawa tim jauh lebih baik dari musim lalu," ujarnya. 

Baca Juga:

Menurut Gastel, pemain baru yang didatangkan memiliki karakter dan tipikal yang dibutuhkan tim agar bisa bersaing di Super League 2026/2027.

Lebih lanjut, ia berharap pemain asing baru bisa segera beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. (mcr25/jpnn)

PSIM Yogyakarta menggelar latihan perdana di Stadion Mandala Krida hari ini. Beberapa wajah baru tampak saat latihan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta pemain asing Jean-Paul Van Gastel super league psim jogja psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU