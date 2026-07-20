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Pelatih PSIM Bicara Target Musim Ini, Sebut Liga Bakal Lebih Kompetitif

Senin, 20 Juli 2026 – 19:30 WIB
Pelatih PSIM Bicara Target Musim Ini, Sebut Liga Bakal Lebih Kompetitif - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel ditemui sesuai latihan di Stadion Mandala Krida pada Senin (20/7). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan target timnya di kompetisi Super League musim 2026/2027.

Pelatih asal Belanda itu menekankan dua hal penting dalam menjalani kompetisi musim ini.

"Berbicara tentang target, ada dua hal. Tentu kami tidak ingin terdegradasi, tetapi dari sisi ambisi kami ingin jauh lebih baik dari musim lalu," ujarnya, Senin (20/7).

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Menurutnya, dengan meraih banyak poin akan memudahkan jalan mereka untuk mencapai target tersebut. 

Di sisi lainnya, Gastel menilai kompetisi musim ini akan berjalan ketat dibandingkan musim kemarin.

"Banyak tim-tim promosi saat ini yang akan membawa liga makin kompetitif karena secara finansial mereka bisa mengeluarkan banyak uang untuk transfer pemain," kata Gastel. 

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Klub berjuluk Laskar Mataram itu telah mengikat sejumlah pemain untuk mengarungi musim baru.

Dalam latihan perdana, pemain asing seperti Ze Valente, Jop van der Avert, Pulga Vidal dan Yusaku Yamadera sudah tampak bergabung dengan tim.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memasang target untuk timnya mengarungi musim 2026/2027.
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TAGS   PSIM Yogyakarta target psim Jean-Paul Van Gastel super league target psim yogyakarta psim jogja psim hari ini

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