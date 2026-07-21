4 Pemain Asing Bertahan di PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mempertahankan empat pemain asing yang membela klub musim lalu.

Keempat pemain tersebut adalah Ze Valente, Jop van der Avert, Yusaku Yamadera dan Pulga Vidal. Mereka akan berjibaku membela Laskar Mataram musim depan.

Legiun asing ini merupakan pilar utama PSIM Yogyakarta dalam mengarungi Super League 2025/2026.

Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan keempat pemain asing itu memiliki kontribusi besar bagi tim.

"Jadi, para pemain kunci ini kami putuskan untuk melanjutkan pengabdian bersama PSIM musim depan," kata Iksan.

Dia berharap keempat pemain ini memberikan kontribusi lebih besar pada musim 2026/2027.

Baca Juga: Latihan Perdana PSIM Diikuti Pemain Asing Baru

"Empat pemain ini merupakan salah satu modal besar tim untuk bisa mencapai ambisi kami untuk meraih capaian lebih baik pada musim kedua di Super League,” ujarnya.

Selain itu, manajemen juga mempertahankan 12 pemain lokal.