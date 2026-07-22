PSIM Yogyakarta Siapkan Laga Uji Coba

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim menuju kompetisi Super League musim 2026/2027.

Tim kebanggaan masyarakat Kota Yogyakarta itu telah memulai persiapan dengan menggelar latihan perdana pada Senin (20/7).

Selanjutnya, tim Laskar Mataram direncanakan melakoni sejumlah laga uji tanding dengan beberapa klub.

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Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan uji coba timnya akan dilangsugkan selama Agustus.

"Kurang lebih kami akan menjalani laga eksebisi itu sekitar 6-7 laga. Beberapa laga masih kami finishing, tetapi lebih dari sebagian sudah confirm untuk jadwal dan lawannya," kata Iksan.

Menurutnya Iksan, lawan yang akan dihadapi menyesuaikan dengan keinginan pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel.

"Lawan kami berjenjang mulai dari tim Liga 3, Championship dan juga Super League," kata mantan wartawan Harian Kompas tersebut.

Ajang uji tanding tersebut dipastikan seluruhnya akan dimainkan di Yogyakarta.