PSIM Yogyakarta Tambah Amunisi Pemain Asing

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menambah amunisi pemain asing untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Klub kebanggaan warga Kota Yogyakarta itu resmi mendapatkan tanda tangan pemain Polandia, Adrian Purzycki.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu pernah memperkuat Timnas Polandia kelompok usia dini.

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Purzycki tercatat pernah tergabung dalam akademi Fortuna Sittard dan Wigan Athletic serta pernah membela Odra Opole.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan bergabungnya Purzycki merupakan keputusan manajemen.

“Selain keputusan dari manajemen, pada dasarnya seluruh perekrutan pemain asing musim ini merupakan hasil persetujuan langsung dari pelatih kepala Jean-Paul van Gastel,” katanya.

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Dia berharap dengan pengalaman di Eropa, Purzycki dapat memberikan dampak bagi permainan tim.

“Manajemen memastikan Adrian Purzycki didatangkan karena profil dan kualitasnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktikal yang diinginkan pelatih untuk musim ini,” kata Iksan.