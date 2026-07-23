Tatap Super League 2026/2027, PSS Sleman Berburu Pemain Baru yang Serbaguna

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Menjelang bergulirnya kompetisi kasta tertinggi BRI Super League 2026/2027, PSS Sleman terus mematangkan persiapan tim. Memasuki pekan kedua latihan pramusim di Lapangan Pakembinangun, Sleman, sejumlah wajah baru mulai terlihat bergabung dalam sesi latihan tim berjuluk Super Elang Jawa (Super Elja) tersebut.

Kehadiran sosok-sosok anyar ini memperkuat indikasi bahwa manajemen PSS bergerak aktif dalam perburuan pemain baru demi membangun skuad yang kompetitif.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menanggapi kehadiran para pemain anyar di lapangan.

Pelatih asal Belanda itu memilih untuk tidak membeberkan identitas rekrutan barunya sebelum proses administrasi selesai sepenuhnya.

"Klub nantinya akan mengumumkan secara resmi mengenai para pemain tersebut. Hal yang lebih penting adalah memastikan nama-nama pemain diumumkan setelah mereka resmi bergabung sehingga informasi disampaikan ketika proses perekrutan telah benar-benar rampung dan tidak lagi sebatas rumor," ujar Pieter Huistra seusai latihan, Rabu (22/7).

Meskipun masih enggan membocorkan nama, Huistra mengungkapkan kriteria utama pemain bidikannya.

Ia menekankan pentingnya fleksibilitas posisi serta kesesuaian dengan filosofi permainan tim yang mengandalkan penguasaan bola dan serangan intens.

"Saya menyukai pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi. Bahkan, seorang striker pun harus memiliki kemampuan untuk mengisi posisi lain ketika dibutuhkan. Ini penting agar tim punya lebih banyak pilihan strategi," jelasnya.