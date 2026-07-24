Ingin Perkuat Lini Belakang, PSIM Datangkan Pemain Asal Republik Ceko

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bersiap menyambut Super League musim 2026/2027. Keseriusan mereka salah satunya ditunjukkan dengan merekrut pemain asing baru.

Setelah merekrut gelandang asal Polandia, kali ini PSIM memperkenalkan pemain asing baru asal Republik Ceko, Ondrej Rudzan.

Ondrej merupakan pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan.

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Ia tercatat pernah membela timnas Republik Ceko U18.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan perekrutan Ondrej bertujuan untuk memperkuat lini belakang PSIM.

“Perekrutan Ondrej Rudzan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan skuad di lini belakang. Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari Coach Jean-Paul,” katanya.

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Bermain di luar Eropa akan menjadi pengalaman baru bagi Ondrej. Namun, Iksan percaya gaya bermain 27 tahun itu cocok dengan gaya bermain Laskar Mataram.

“Kami percaya karakter permainannya sangat cocok dengan gaya bermain yang ingin dibangun tim pelatih untuk menghadapi panjangnya jadwal kompetisi musim ini," ucapnya.