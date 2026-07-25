PSIM Benahi Kekurangan Stadion Sultan Agung, Lampu Dibeli dari Polandia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta sedang berupaya membenahi Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul agar sesuai standar kelayakan.

Stadion yang berada di Kabupaten Bantul itu bakal menjadi markas bertanding PSIM Yogyakarta di Super League musim 2026/2027.

Fokus saat ini yang tengah ditangani adalah penambahan lampu lapangan dan pemasangan single seat di tribun penonton.

Manajer operasional PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji memastikan komitmen manajemen dalam memenuhi standar regulasi.

“Beberapa syarat mutlak yang perlu dipenuhi adalah penambahan daya lampu stadion agar mencapai 1.600 lux serta penambahan fasiitas single seat sejumlah 4.580 sehingga jumlahnya menjadi genap 5000 kursi,” katanya, Selasa (21/7).

Pihaknya menargetkan pemasangan single seat rampung bulan depan.

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“Untuk pemasangan tambahan single seat sudah kami jalankan sejak awal bulan ini dan diperkirakan selesai di pertengahan Agustus," kata Wendy.

Untuk pencahayaan lampu lapangan, manajemen Laskar Mataram bahkan harus mendatangkan produknya dari luar negeri karena barangnya tergolong langka.