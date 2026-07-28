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PSIM Yogyakarta Antusias dengan Adanya Piala Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026 – 11:47 WIB
PSIM Yogyakarta Antusias dengan Adanya Piala Indonesia - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Foto: IG/psimjogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Selain akan bergulirnya kompetisi Super League, operator liga juga berencana kembali menggelar Piala Indonesia atau League Cup.

Turnamen ini dijadwalkan bergulir awal November dengan diikuti klub Super League dan Champions. 

PSIM Yogyakarta menyambut baik kabar yang telah lama dinanti klub-klub tanah air tersebut.

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Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar memastikan kesiapan timnya menjalani musim yang padat dengan adanya League Cup.

“PSIM memang sudah mempersiapkan tim untuk menjalani dua kompetisi nasional. Kami percaya tim pelatih dan skuad yang telah disiapkan bisa tampil kompetitif di Super League dan League Cup,” ujarnya.

Ajang yang terakhir digelar pada musim 2018/2019 ini peluang seluruh pemain mendapatkan jam terbang.

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“Kehadiran League Cup juga membuka kans kepada seluruh pemain untuk mendapatkan menit bermain setara," kata Iksan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel juga menganggap League Cup menjadi ajang penting bagi sepak bola tanah air.

Piala Indonesia atau League Cup rencananya akan kembali bergulir musim ini. PSIM antuasias menyambut kompetisi copa.
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TAGS   PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel league cup piala Indonesia psim jogja psim hari ini

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