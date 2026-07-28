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JPNN.com Jogja Olahraga Striker Asal Spanyol Perkuat PSIM Yogyakarta

Striker Asal Spanyol Perkuat PSIM Yogyakarta

Selasa, 28 Juli 2026 – 18:22 WIB
Striker Asal Spanyol Perkuat PSIM Yogyakarta - JPNN.com Jogja
Pemain baru PSIM Adrian Dalmau. Foto: IG @psim_official

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta memperkenalkan rekrutan anyar mereka Adrian Dalmau.

Pemain asal Spanyol itu bakal menjadi ujung tombak tim Laskar Mataram.

Pemain yang pernah berkarier di Liga Belanda dan Polandia tersebut diharapkan mampu menyumbang banyak gol untuk PSIM.

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Dengan pengalaman yang dimiliki Dalmau, manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar kekuatan para pemain asing Laskar Mataram bakal bertambah.

"Besar harapan kami Dalmau bisa menjadi pelengkap puzzle taktik pelatih kepala Jean-Paul yang kekurangan striker tajam dan klinis pada musim lalu,” katanya.

Sang pemain ke depannya akan menghadapi tantangan beradaptasi dengan sepak bola tanah air.

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Iksan percaya sang pemain bisa segera beradaptasi dengan baik.

“Tantangan Dalmau tentu beradaptasi cepat dengan iklim sepak bola. Apalagi PSIM adalah tim pertama dia di luar Eropa. Terlepas dari masalah adaptasi, kami sangat percaya dengan kualitas Dalmau," ujarnya. (mcr25/jpnn)

PSIM Yogyakarta merekrut pemain asing dari Spanyol Adrian Dalmau, yang juga pernah berkarier di Liga Belanda.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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