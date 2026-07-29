PSIM Pertahankan Franco Ramos, Bagaimana dengan Nermin Haljeta?
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta ungkap nasib dua legiun asing Franco Ramos Mingo dan Nermin Haljeta.
Franco Ramos saat ini dipastikan bertahan bersama PSIM Yogyakarta, sementara Nermin Haljeta telah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya.
Keduanya didatangkan PSIM Yogyakarta sejak musim lalu untuk mengisi slot pemain asing.
Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan manajemen menilai Franco Ramos memiliki peran vital di lini belakang Laskar Mataram.
"Performa impresif Franco pada musim lalu merupakan dasar tim pelatih dan manajemen untuk tetap menjadikannya poros utama lini belakang sekaligus menjadi kapten tim," katanya.
Pemain asal Argentina itu diharapkannya mampu konsisten memberikan kontribusi terbaik bagi tim.
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Untuk nasib Nermin Haljeta, tim pelatih sedang melakukan evaluasi.
"Terkait statusnya, tim pelatih akan terus melakukan evaluasi dan penilaian jelang musim baru bergulir,” katanya. (mcr25/jpnn)
PSIM Yogyakarta membeberkan nasib dua legiun asingnya musim kemarin. Franco Ramos pasti bertahan, tetapi Nermin Heljata sedang dievaluasi.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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