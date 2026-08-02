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Kekuatan Timnas Indonesia Sudah Dipetakan, Vietnam Ingin 3 Poin

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:08 WIB
Kekuatan Timnas Indonesia Sudah Dipetakan, Vietnam Ingin 3 Poin - JPNN.com Jogja
Latihan Timnas Vietnam dalam persiapan laga penentu Grup A Piala AFF 2026. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BOGOR - Tim nasional Vietnam menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tekanan suporter tuan rumah saat berjumpa Indonesia pada laga krusial Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8).

Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad berjuluk The Golden Star Warriors demi menjaga asa melaju ke babak semifinal.

Peta persaingan di Grup A saat ini dipimpin oleh Singapura dengan raihan tujuh poin dari tiga laga, disusul Indonesia di posisi kedua dengan enam poin dari dua laga, dan Vietnam bertengger di posisi ketiga dengan empat poin dari dua laga, sementara Kamboja dan Timor Leste belum mengantongi poin.

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Kiper Timnas Vietnam Patrik Le Giang mengakui bahwa Indonesia adalah lawan yang tangguh, terlebih ketika berlaga di hadapan ribuan pendukungnya sendiri.

Meski demikian, Patrik menegaskan bahwa timnya tidak gentar dan telah mempersiapkan strategi matang di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik.

"Kami tahu Indonesia adalah tim yang sangat kuat, terutama di stadion mereka. Namun, kami fokus pada diri dan kekuatan kami sendiri. Pelatih serta staf telah mempersiapkan kami dengan sangat baik, dan kami siap bertarung besok," ujar penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut dalam konferensi pers pralaga, Minggu (2/8).

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Di sisi lain, pelatih Vietnam Kim Sang-sik menegaskan bahwa anak asuhnya datang ke Pakansari dengan motivasi berlipat untuk mengamankan tiga poin penuh.

Hasil imbang tanpa gol melawan Singapura di laga sebelumnya memaksa Vietnam harus meraih kemenangan atas Indonesia untuk ingin mengamankan posisi menuju babak empat besar.

Pelatih Vietnam mengaku sudah menganalisa kekuatan Timnas Indonesia untuk melakoni laga penentu Grup A Piala AFF 2026.
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TAGS   Timnas Indonesia piala aff 2026 aff 2026 timnas vietnam indonesia vs vietnam

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