Para Pendatang Baru dan Pemain yang Dipertahankan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman secara resmi memperkenal pilar-pilar baru yang siap memperkuat panji Super Elang Jawa (Super Elja) dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/27. Tidak sekadar menambah amunisi di atas lapangan, PSS Sleman merombak dan memperkuat struktur tim secara menyeluruh, mencakup komposisi pemain, jajaran tim kepelatihan, hingga jajaran manajemen klub.

Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan langkah strategis klub untuk membangun fondasi yang jauh lebih kokoh demi menjawab sengitnya peta persaingan musim ini.

"Kehadiran sepuluh pemain baru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan taktis tim dalam menciptakan komposisi yang seimbang di setiap lini, sekaligus memberi kedalaman skuad serta variasi opsi bagi jajaran pelatih sepanjang musim," ujar Vita Subiyakti.

PSS Sleman mendatangkan kombinasi legiun asing berkualitas dan talenta nasional di berbagai posisi, yaitu:

Penjaga Gawang

Pedro Caracoci, kiper asal Brasil yang sebelumnya membela klub Amazonas.

Lini Pertahanan

Stefan Ashkovski, pemain serbabisa asal Makedonia Utara yang dapat beroperasi sebagai bek kanan maupun kiri (eks Mes Rafsanjan, Iran).

Christophe Nduwarugira , bek tengah tangguh sekaligus penggawa tim nasional Burundi yang musim lalu memperkuat Borneo FC.

Lini Tengah

Moussa Bagayoko, gelandang energik asal Mali dari klub Al-Watan (Libya).

Hiromu Tanaka, pemain asal Jepang eks Consadole Sapporo yang fasih berperan sebagai gelandang maupun penyerang sayap kiri.

Isfandyar, gelandang muda potensial yang direkrut dari Persiba Balikpapan.

Lini Depan

Matheus Fornazari, penyerang tajam asal Brasil mantan penggawa BG Pathum United (Thailand).

Melvyn Lorenzen, penyerang asal Uganda yang didatangkan dari Muangthong United (Thailand).

Dimas Drajad, penyerang Tim Nasional Indonesia yang merapat ke Sleman setelah menyelesaikan masa peminjaman bersama Malut United dari Persib Bandung.