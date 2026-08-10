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PSIM Rekrut 2 Pemain Asing Anyar untuk Pertajam Lini Serang

Senin, 10 Agustus 2026 – 14:20 WIB
PSIM Rekrut 2 Pemain Asing Anyar untuk Pertajam Lini Serang - JPNN.com Jogja
Pemain asing PSIM Yogyakarta Mauro Caballero. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mendatangkan dua pemain asing baru menjelang Liga Super 2026/2027.

Tim berjuluk Naga Jawa tersebut mendapatkan tanda tangan Mauro Caballero, striker asal Paraguay dan pemain sayap asal Kosta Rika, Marvin Loria.

Kedua pemain tersebut melengkapi puzzle legiun asing Laskar Mataram.

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Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan kehadiran Mauro Caballero bakal jadi solusi dari masalah musim kemarin.

“Mauro Caballero menjadi bomber baru yang diharapkan mampu menjadi solusi dari minimnya pencetak gol tajam dalam tim pada musim lalu," kata Iksan.

Pengalaman Mauro diharapkan mampu membawa dampak positif bagi PSIM.

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Kehadiran Marvin Loria juga diharapkan makin mempertajam lini depan Laskar Mataram. 

“Besar dan tumbuh dari kompetisi sengit di Kosta Rika dan Amerika Serikat, Loria amat diharapkan menjadi penyeimbang lini serang di sisi sayap," katanya.

Dua pemain asing PSIM Yogyakarta diharapkan memberikan dampak nyata di lini depan.
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TAGS   PSIM Yogyakarta pemain asing super league Marvin Loria Mauro Caballero psim hari ini psim jogja

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