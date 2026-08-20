PSIM Gelar Laga Uji Coba untuk Mematangkan Diri Menyambut Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Setelah menghadapi UAD FC dan Bhayangkara Lampung FC, Laskar Mataram kembali menggelar uji coba melawan Persekabpas Pasuruan pada Senin (18/8).

Uji coba yang digelar di Stadion Mandala Krida itu menjadi ajang evaluasi performa tim.

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Manajer PSIM Iksan Mahar menekankan bahwa laga uji coba yang dilaksanakan tidak melihat dari hasil skor akhir.

“Secara keseluruhan sejak awal uji coba kami memang bukan untuk mencari hasil, melainkan bagaimana menyempurnakan tim secara taktis, teknis, hingga kondisi fisik para pemain,” katanya.

Menurutnya, uji tanding tersebut akan fokuskan untuk tim pelatih mencari gambaran susunan sebelas pemain utama musim ini.

"Tidak hanya secara taktis, tetapi juga hubungan antarpemain,” tutur Iksan.

Tim kepelatihan PSIM menilai masih ada kelemahan yang harus diperbaiki sebelum kompetisi bergulir. (mcr25/jpnn)