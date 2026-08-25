PSIM Yogyakarta dan Polda DIY Cek Kelayakan Infrastruktur SSA

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mematangkan persiapan vanue untuk memenuhi regulasi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Keseriusan ditunjukkan melalui proses penilaian risiko ulang sistem manajemen pengamanan tingkat stadion.

Manajer operasional PSIM Wendy Umar Seno Aji mengatakan pengecekan dilakukan dengan ketat terkait infrastruktur stadion bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda DIY.

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“Pihak Ditpamobvit sudah memeriksa detail tribune penonton, pintu darurat, alur jalur evakuasi, hingga memastikan kelayakan ragam fasilitas keselamatan untuk kelompok penyandang disabilitas saat pertandingan,” katanya, Senin (24/8).

Hasil audit infrastruktur beserta evaluasi Stadion Sultan Agung ini mencatatkan nilai kelayakan sebesar 74,92 persen.

Menurut Wendy, ada juga rekomendasi menyoal fasilitas medis dan kesehatan.

Ketua MOC PSIM Yogyakarta Ermantino Handokomulyo menyebut risk assessment tahun ini mengalami peningkatan.

"Dari 73.46 menjadi 74.92 persen. Kami syukuri karena ini berkat kerja sama dan dukungan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen MOC bersama manajemen PSIM dalam meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pendukung setia PSIM," ujarnya. (mcr25/jpnn)