Gubernur DIY Terima Jersei Terbaru PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (27/8). Kedatangan mereka untuk meminta doa restu mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Presiden Direktur PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno dan pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel hadir langsung bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Dalam pertemuannya, Yuliana mengaku banyak mendapatkan masukan dari orang nomor satu di DIY tersebut.

Baca Juga: Pelatih PSIM Yogyakarta Soroti Kurangnya Daya Saing Antarpemain

Menurutnya, Sri Sultan memberikan wejangan terkait sisi manajerial hingga teknis.

"Beliau juga banyak menyampaikan tidak hanya dari sisi teknik, tetapi menyampaikan dari sisi manajerial. Dari kepemimpinan saya juga dikasih wejangan," katanya.

Dia menilai Sri Sultan banyak paham mengenai olahraga sehingga wejangan yang diberikan begitu bermanfaat.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta dan Polda DIY Cek Kelayakan Infrastruktur SSA

"Beliau memang betul-betul paham dan saya sangat bersyukur karena memimpin klub sepak bola di Yogyakarta yang pemimpinnya sangat cinta dengan olahraga," ujarnya.

Pada akhir pertemuan tersebut, manajemen Laskar Mataram memberikan jersei PSIM Yogyakarta musim ini kepada Sultan.