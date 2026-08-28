Kondisi Skuad PSS Sleman Menjelang Bergulirnya Super League

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menunjukkan tren positif menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2026/2027. Skuad berjuluk Laskar Sembada itu terus mematangkan persiapan, baik dari segi pemulihan fisik pemain maupun pembentukan kekompakan tim.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan grafik peningkatan kondisi para pemainnya terlihat signifikan.

Sejumlah pilar yang sebelumnya sempat dibekap cedera kini telah rampung menjalani perawatan intensif bersama tim medis dan kembali berlatih penuh di lapangan.

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"Tim menunjukkan perkembangan yang bagus. Memang ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera, tetapi hari ini hampir semua pemain sudah bisa kembali turun ke lapangan. Itu menjadi hal yang positif. Saya senang melihat perkembangan tersebut," ujar Pieter Huistra, Kamis (27/8).

Peningkatan kondisi ini tidak lepas dari rangkaian sesi latihan berintensitas tinggi serta sejumlah laga uji tanding yang dilakoni PSS.

Manajer PSS Sleman Agus Purwoko menilai integrasi para pemain baru, termasuk pilar asing, berjalan lancar meski komposisi tim mengalami perombakan cukup besar.

"Menurut saya, mereka beradaptasi dengan cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka sudah mampu menyatu dan membangun chemistry dengan tim," ungkap Agus.

PSS Sleman dijadwalkan akan membuka laga pekan perdana Super League 2026/2027 dengan melakoni partai tandang berat melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (4/9) pukul 19.00 WIB. (mar3/jpnn)