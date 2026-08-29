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PSIM Yogyakarta Launching Tim & Jersei, Usung Semangat Membara

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 19:52 WIB
PSIM Yogyakarta Launching Tim & Jersei, Usung Semangat Membara - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Deltras FC di Stadion Sultan Agung pada Sabtu (29/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar launching tim dan jersei untuk musim 2026/2027 di Stadion Sultan Agung (SSA) pada Sabtu (29/8).

Acara tersebut dibalut dengan pertandingan persahabatan antara PSIM Yogyakarta vs Deltras FC. Laga berakhir 2-0 untuk kemenangan anak asuh Jean-Paul Van Gastel. 

Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan tim dan jersei terbaru yang diproduksi oleh apparel Adidas.

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Launching ini mengusung tema ‘Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah’.

Partnership and Activation PSIM Jogja Benedictus Osa Insdrawan mengungkapkan makna mendalam dari tema yang diangkat. 

“Makna dari tema ‘Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah’ dan hastag campaign #HonorTheLegacy adalah sebuah penegasan identitas,” katanya. 

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Dengan tema tersebut PSIM bertekad mengarungi musim dengan kemampuan terbaik sembari terus memegang teguh nilai tradisi yang mengakar di Mataram.

“Keduanya membawa satu pesan tegas bahwa PSIM Jogja melangkah dan bertarung di kasta tertinggi hari ini dengan membawa harga diri sebagai klub yang punya sejarah panjang dalam sepakbola nasional," ujarnya.

Klub Liga 1 PSIM Yogyakarta menggelar launching tim dan jersei untuk musim 2026/2027.
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