PSS Sleman Makin Padu Menjelang Musim Baru

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menunjukkan kesiapan matang menjelang bergulirnya kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Laskar Sembada itu dinilai makin padu dan menemukan bentuk permainan terbaiknya seusai melakoni laga uji coba terakhir.

Pada laga uji coba penutup yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/8), PSS Sleman tampil dominan dengan menggilas Persiku Kudus lewat skor telak 6-1.

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Hasil manis ini menjadi modal berharga sekaligus bukti meningkatnya sinergi antarpemain di lapangan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menyoroti perkembangan positif anak asuhnya. Pelatih asal Belanda tersebut menilai ikatan dan pemahaman taktik antarpemain kini sudah jauh lebih terbentuk.

"Sekarang sudah makin jelas pemain mana yang cocok di posisi mana. Sekarang kami juga melihat siapa yang bermain paling baik dengan siapa, siapa yang memiliki sinergi. Ini tentu saja penting," ungkap Pieter.

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Menurut Pieter, tugas utama seorang pelatih adalah menemukan sinergi yang tepat antarpemain agar bisa diterapkan secara maksimal pada hari pertandingan.

Selain mempertajam chemistry, rangkaian uji coba, eksperimen posisi, serta rotasi pemain juga dimanfaatkan tim pelatih untuk mengukur tingkat kebugaran, daya tahan (endurance), hingga konsistensi performa skuad.