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Musim Ini PSIM Menyediakan Tiket Terusan, Harga Lebih Terjangkau

Selasa, 01 September 2026 – 09:20 WIB
Musim Ini PSIM Menyediakan Tiket Terusan, Harga Lebih Terjangkau - JPNN.com Jogja
Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta menyediakan tiket terusan atau season pass untuk kompetisi Super League 2026/2027.

Program tiket terusan ini disebut sebagai langkah manajemen untuk mengakomodir aspirasi suporter Laskar Mataram.

Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno mengatakan pihaknya menyadari akan peran besar suporternya.

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“Kebijakan itu kami buat untuk menampung aspirasi dari teman-teman Brajamusti dan The Maident,” kata Liana.

Program tiket terusan ini dihadirkan dengan harga tiket lebih terjangkau dibandingkan total biaya tiket laga kandang secara reguler.

"Kami juga memperkuat tim komersial, tidak hanya fokus pada skuad utama. Kami merealisasikan aspirasi dari para suporter," katanya.

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Adapun harga season pass musim 2026/2027 untuk Tribun Utara dan Selatan sebesar Rp 925.000, Tribun Timur Rp 1.500.000 dan Tribun VIP Rp 2.350.000.

Manajemen meyakini bahwa peningkatan kualitas tata kelola manajerial komersial dan pelayanan suporter akan berjalan seirama dengan prestasi tim di lapangan. (mcr25/jpnn)

Manajemen PSIM Yogyakarta berinovasi menyambut musim kompetisi baru dengan menyediakan tiket terusan untuk laga kandang. Cek harganya.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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