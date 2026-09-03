Laga Pembuka Melawan Bali United Akan Jadi Spesial Bagi Bek PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Laga pembuka BRI Super League 2026/2027 melawan Bali United FC akan menjadi momen emosional bagi bek tengah PSS Sleman, Cleberson Martins de Souza.

Pertandingan ini bukan sekadar penanda dimulainya musim baru, melainkan puncak dari komitmen dan perjuangannya bersama Super Elang Jawa.

Bagi bek asal Brasil tersebut, PSS yang kini kembali ke kasta tertinggi bukanlah sekadar tim promosi.

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Ada cerita panjang tentang kebangkitan, mulai dari pahitnya terdegradasi ke Liga 2, keputusan untuk loyal, hingga akhirnya sukses membawa Laskar Sembada kembali ke tempat asal mereka.

Cleberson mengungkapkan bahwa keputusan untuk bertahan pada saat-saat sulit adalah salah satu langkah paling penting dalam kariernya.

“Saya sangat senang PSS bisa kembali ke BRI Super League musim ini. Ini adalah pertama kalinya saya bermain bersama tim yang mengalami degradasi. Setelah PSS terdegradasi, saya menjadi salah satu pemain pertama yang berkomunikasi dengan manajemen PSS untuk tetap bertahan dan berjuang membawa tim kembali ke Super League,” ujar Cleberson sebelum bertolak ke Gianyar, Rabu (2/9) siang.

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Loyalitas tersebut kini berbuah manis. Menghadapi kompetisi baru, mantan pemain Madura United ini menegaskan bahwa target PSS tidak boleh berhenti hanya pada pencapaian promosi.

“Memasuki kompetisi baru ini, saya tentu sangat senang dan berharap PSS bisa berada di papan atas klasemen. PSS adalah tim besar dengan dukungan suporter yang luar biasa. Semoga musim ini seluruh pemain bisa terus bekerja keras dan membawa PSS bersaing di papan atas,” tegasnya.