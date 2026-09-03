Seto Nurdiyantoro Kembali ke PSS Sleman, Tugas Barunya Tak Kalah Penting

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Komitmen PSS Sleman dalam memperkuat struktur pembinaan usia muda memasuki babak baru. Salah satu sosok penting di Super Elang Jawa, Seto Nurdiyantoro, resmi kembali ke Maguwoharjo untuk menduduki posisi Direktur PSS Akademi.

Nakhoda PSS Muda kini diserahkan kepada Seto Nurdiyantoro.

Sosok yang pernah membawa PSS melaju ke empat besar Liga Bank Mandiri (2003 dan 2004) sebagai pemain, serta mengantarkan Super Elja menjuarai Liga 2 pada 2018.

Baca Juga: Laga Pembuka Melawan Bali United Akan Jadi Spesial Bagi Bek PSS Sleman

Kini, Coach Seto dipercaya membangun fondasi akademi agar lebih terstruktur dan berstandar profesional.

Direktur Utama PT Putra Sleman Sembada (PSS) Yoni Arseto mengatakan rekam jejak Seto yang berani memberikan panggung bagi pemain muda menjadi salah satu pertimbangan utama manajemen.

"Coach Seto memiliki pengalaman panjang, semangat, serta kepercayaan memberikan ruang kepada pemain muda agar dapat berkontribusi bagi tim. Dipadu dengan lisensi kepelatihan yang dimilikinya, kami berharap dapat melahirkan pemain-pemain muda potensial bagi PSS ke depannya," ujar Yoni pada Kamis (3/9).

Baca Juga: 2 Pelajaran Penting yang Dipetik PSS Sleman Selama Bermain di Kasta Kedua

Pada saat yang sama, sosok kunci PSS Muda Anang Hadisaputra mendapat promosi menjadi asisten pelatih tim senior.

Pergeseran ini menjadi langkah strategis manajemen PSS Sleman dalam memastikan kesinambungan regenerasi pemain, mulai dari kelompok umur hingga tim utama.