Modal Bali United untuk Mengalahkan PSS Sleman, Tak Ingin Takluk Lagi di Laga Pembuka

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bali United mengusung misi mengamankan tiga poin penuh saat menjamu PSS Sleman pada laga pembuka Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) pukul 20.00 WITA. Skuad Serdadu Tridatu bertekad kuat agar memori kelam kekalahan di laga pembuka musim 2023/2024 tidak terulang.

Saat itu, Bali United dikalahkan PSS Sleman dengan skor tipis 0-1.

Pelatih kepala Bali United Johnny Jansen menegaskan bahwa kesiapan fisik, taktik, dan mental anak asuhnya telah dimatangkan melalui serangkaian uji coba ketat selama masa pramusim.

"Kami akan berjuang keras demi tiga poin. Selama pramusim, cara bermain pemain kami sudah jauh lebih baik," ujar Johnny Jansen dalam sesi jumpa pers di Gianyar, Kamis (3/9).

Persiapan matang di Bali United Training Center menjadi fondasi utama tim tuan rumah menjelang laga perdana ini.

Rangkaian uji coba strategis telah dilalui Ricky Fajrin dan kawan-kawan untuk mematangkan skema permainan.

Bali United sudah menjajal kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026, serta menundukkan klub Kamboja, Visakha FC, dua kali berturut-turut dengan skor telak 3-0 dan 5-1.

Mereka juga mengikuti Dewata Challenge melawan Persib Bandung dan wakil Malaysia, Sabah FC, serta menggelar laga pemanasan kontra PSIM Yogyakarta dan Kendal Tornado FC.