Fisik Prima, Pemain PSS Sleman Siap Tempur di Gianyar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kiprah perdana PSS Sleman di ajang BRI Super League 2026/2027 tinggal menghitung jam. Skuad berjuluk Super Elang Jawa ini dijadwalkan membuka perjalanan mereka di kasta tertinggi dengan melakoni laga tandang berat melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat malam (4/9).

Menjelang laga pembuka tersebut, PSS menyongsong pertandingan dengan angin segar dari aspek kebugaran.

Skuad racikan Pieter Huistra itu berada dalam kondisi fisik yang prima meski belum bisa tampil dengan kekuatan penuh akibat beberapa pemain yang masih dibekap cedera jangka panjang.

Dalam sesi jumpa pers H-1 menjelang pertandingan di Gianyar, Kamis (3/9) siang, Pieter Huistra menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental anak asuhnya menjadi modal berharga untuk mencuri poin di kandang lawan.

"Secara keseluruhan, kondisi fisik tim berada dalam keadaan baik. Memang masih ada beberapa pemain yang harus menjalani pemulihan akibat cedera jangka panjang sehingga kami belum dapat tampil dengan skuad secara lengkap. Namun, para pemain yang tersedia saat ini berada dalam kondisi sehat, bugar, dan siap memberikan tenaga terbaiknya di pertandingan," ungkap Huistra.

Tak hanya urusan fisik, para pemain juga disebut antusias menyambut kompetisi resmi setelah melewati masa pramusim.

Pelatih kelahiran Groningen, Belanda itu menilai jajaran penggawa Laskar Sembada sangat siap mengonversi seluruh materi latihan ke atas lapangan hijau.

"Para pemain kini menantikan saat untuk kembali turun ke lapangan dalam atmosfer kompetisi yang sesungguhnya. Pertandingan besok menjadi langkah pertama PSS di Super League sehingga kami ingin membuka perjalanan ini dengan energi yang positif dan memberikan kesan yang baik sejak awal," lanjutnya.