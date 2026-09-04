Belajar dari Musim Lalu, PSIM Bersiap Menghadapi Persita

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan membuka Super League 2026/2027 dengan menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu (5/9).

Laga ini menjadi ujian berat skuad Laskar Mataram karena rekor minor saat menghadapi Persita musim lalu.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengatakan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik selama pramusim.

"Setiap musim komposisi skuad selalu berbeda. Jadi, hasil musim lalu tidak lagi relevan. Yang terpenting kami mempersiapkan diri secara matang,” kata van Gastel saat konferensi pers menjelang laga, Jumat (4/9).

Pada kompetisi Super League musim lalu, PSIM Yogyakarta takluk 0-4 pada paruh pertama dan kembali kalah 0-1 pada paruh kedua.

Demi menghindari kegagalan mendulang poin atas Persita, pelatih berpaspor Belanda itu bahkan menonton kembali gaya bermain tim lawan musim lalu.

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"Saya berasumsi dia (pelatih Persita) mempersiapkan timnya lewat cara serupa dan kami mempertimbangkan setiap detail agar meraih hasil positif besok,” katanya.

Pemain asing PSIM Franco Ramos mengatakan rekan-rekannya sangat antusias menyambut laga perdana besok.