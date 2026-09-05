PSS Sleman Takluk di Bali, Lorenzen Cetak Gol Debut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman gagal membawa pulang poin dari kandang Bali United saat kedua tim bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat malam (4/9). Pada laga tersebut, tuan rumah berhasil menang tipis dengan skor 2-1.

Pertandingan yang dipimpin wasit Thoriq Munir Alkatiri itu berlangsung sengit di hadapan 16 ribu penonton.

Tampil meyakinkan sejak awal babak pertama, skuad Serdadu Tridatu terus menggempur lini pertahanan Super Elang Jawa.

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Kebuntuan pecah pada menit ke-39 lewat titik putih. Gelandang tengah Teppei Yachida yang maju sebagai eksekutor sukses menjebol gawang PSS Sleman, setelah wasit menunjuk titik putih seusai meninjau Video Assistant Referee (VAR). Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Bali United tetap agresif. Meski Rahmat Arjuna sempat membuang peluang emas pada menit ke-62, tim asuhan Johnny Jansen berhasil memperlebar keunggulan di menit ke-66.

Berawal dari umpan tarik Remco Balk dari sisi kiri, Queven Inacio menyambar bola yang gagal ditepis kiper Ega Rizky.

Bali United sejatinya sempat mencetak dua gol tambahan, tetapi keduanya dianulir wasit lantaran terperangkap offside berdasarkan tinjauan VAR.

PSS Sleman mencoba bangkit lewat rotasi yang dilakukan pelatih Pieter Huistra.