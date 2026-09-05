JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSS Sleman Takluk di Bali, Lorenzen Cetak Gol Debut

PSS Sleman Takluk di Bali, Lorenzen Cetak Gol Debut

Sabtu, 05 September 2026 – 07:44 WIB
PSS Sleman Takluk di Bali, Lorenzen Cetak Gol Debut - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSS Sleman vs Bali United. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman gagal membawa pulang poin dari kandang Bali United saat kedua tim bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat malam (4/9). Pada laga tersebut, tuan rumah berhasil menang tipis dengan skor 2-1.

Pertandingan yang dipimpin wasit Thoriq Munir Alkatiri itu berlangsung sengit di hadapan 16 ribu penonton.

Tampil meyakinkan sejak awal babak pertama, skuad Serdadu Tridatu terus menggempur lini pertahanan Super Elang Jawa.

Baca Juga:

Kebuntuan pecah pada menit ke-39 lewat titik putih. Gelandang tengah Teppei Yachida yang maju sebagai eksekutor sukses menjebol gawang PSS Sleman, setelah wasit menunjuk titik putih seusai meninjau Video Assistant Referee (VAR). Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Bali United tetap agresif. Meski Rahmat Arjuna sempat membuang peluang emas pada menit ke-62, tim asuhan Johnny Jansen berhasil memperlebar keunggulan di menit ke-66.

Berawal dari umpan tarik Remco Balk dari sisi kiri, Queven Inacio menyambar bola yang gagal ditepis kiper Ega Rizky.

Baca Juga:

Bali United sejatinya sempat mencetak dua gol tambahan, tetapi keduanya dianulir wasit lantaran terperangkap offside berdasarkan tinjauan VAR.

PSS Sleman mencoba bangkit lewat rotasi yang dilakukan pelatih Pieter Huistra.

PSS Sleman harus mengakui keunggulan Bali United pada laga perdana Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini pss Sleman vs Bali United super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU