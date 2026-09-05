Momen Hari Jadi PSIM, Upaya Menjaga Tradisi Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Klub kebanggan warga Kota Jogja, PSIM Yogyakarta, baru saja merayakan hari jadi mereka yang ke-97 pada Sabtu (4/9).

Momen hari jadi klub dirayakan pendukungnya dengan membanjiri landmark Kota Yogyakarta, yaitu Tugu Pal Putih.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno menyampaikan rasa bangganya menjadi bagian dari Laskar Mataram.

Liana mengaku senang karena bisa menjadi saksi perjalanan PSIM yang nyaris mencapai satu abad.

"Saya selalu mengatakan di media mana pun bahwa saya sangat bangga dengan PSIM. Klub yang diamanahkan oleh Tuhan kepada saya ini memiliki nilai sejarah tinggi dan sangat membanggakan,” kata Liana.

Manajemen klub, katanya, terus berupaya mendekatkan entitas klub kepada akar kebudayaan Yogyakarta.

“Perjalanan PSIM menuju usia ke-100 tahun diiringi slogan Honor the Legacy untuk mengingatkan kami agar senantiasa menjaga tradisi serta warisan kebudayaan Yogyakarta," ujarnya.

PSIM Yogyakarta selama ini tidak pernah absen melakukan ziarah ke makam raja-raja Mataram serta mengimplemtasikan unsur kebudayaan ke dalam produk komersial.