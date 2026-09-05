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Sengit! PSIM Yogyakarta Tahan Imbang Persita: Berkat Pergantian Pemain

Sabtu, 05 September 2026 – 19:54 WIB
Sengit! PSIM Yogyakarta Tahan Imbang Persita: Berkat Pergantian Pemain - JPNN.com Jogja
Laga PSIM melawan Persita di SSA Bantul. Foto: IG PSIM Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta harus puas berbagi angka setelah menahan imbang Persita Tangerang dengan skor 1-1 pada laga perdana Super League 2026/2027.

Pertandingan tensi tinggi ini berlangsung di markas Laskar Mataram, Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (5/9).

Sejak peluit pertama dibunyikan, jual beli serangan langsung tersaji.

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PSIM membuka peluang emas pada menit ke-15 lewat eksekusi tendangan bebas Ze Valente di dekat kotak penalti, meski sepakannya masih gagal memecah kebuntuan.

Memasuki menit ke-45, drama kembali terjadi di area pertahanan Persita. Umpan silang Riyatno Abiyoso mampu disambut tendangan indah Savio Sheva.

Bola berhasil ditepis kiper Persita, melahirkan kemelut di depan gawang. Dua kali upaya rebound pemain PSIM sukses dibenteng rapat oleh barisan belakang Laskar Cisadane hingga babak pertama usai tanpa gol.

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Memasuki babak kedua, Persita tampil lebih agresif dan mengejutkan tuan rumah. Pada menit ke-50, pemain Persita, Liquinhas, sukses membobol gawang PSIM dan membawa tim tamu unggul 1-0.

Tertinggal satu gol merespons pelatih PSIM, Jean Paul Van Gastel, untuk merombak strategi.

PSIM Yogyakarta hanya mendapat satu poin saat menjamu Persita di Stadion Sultan Agung Bantul.
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TAGS   PSIM Yogyakarta psim vs persita psim jogja psim hari ini super league 2026/2027 persita tangerang Jean-Paul Van Gastel

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