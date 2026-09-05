Sudah Berjuang Sampai Akhir, Ega Rizky Minta Maaf Seusai PSS Sleman Tumbang di Gianyar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman harus mengawali langkahnya di BRI Super League 2026/2027 dengan hasil minor. Bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat malam (04/9), skuad Super Elang Jawa dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 2-1.

Penjaga gawang PSS Sleman Ega Rizky menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh PSS Fans yang telah jauh-jauh datang memberikan dukungan langsung ke Gianyar.

“Pertama, saya apresiasi perjuangan rekan-rekan tim, mulai dari pemain hingga staf. Kami sudah berjuang sampai menit akhir. Kedua, mohon maaf kepada suporter karena kami belum bisa meraih tiga poin. Saya berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada suporter yang sudah datang," ujar Ega pada sesi konferensi pers seusai laga.

Menanggapi penampilannya di lapangan, Ega mengakui bahwa skema permainan tim memang menuntutnya untuk mengambil risiko demi mengamankan area pertahanan.

"Ketika kami menerapkan rest defense tinggi, goalkeeper memang diwajibkan untuk cover di belakang sebagai sweeper. Kami semua menjalankan strategi dan berupaya melakukan yang terbaik di lapangan," kata dia untuk merespons pertanyaan tentang salah satu momen di mana Ega meninggalkan area gawang sehingga nyaris blunder.

Laga pembuka kemarin sejatinya berjalan berimbang pada awal babak pertama. Namun, intensitas serangan Serdadu Tridatu mulai meningkat di 15 menit terakhir babak pertama.

Petaka bagi PSS Sleman hadir pada menit ke-39 setelah wasit Thoriq Munir Alkatiri menunjuk titik putih akibat pelanggaran di area terlarang.

Teppei Yachida yang maju sebagai eksekutor sukses membawa Bali United unggul 1-0 hingga turun minum.