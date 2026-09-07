Seusai Jadi Penyelamat PSIM, Adrian Purzycki Langsung Bidik Tiga Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Debut manis dirasakan oleh gelandang bertahan anyar PSIM Yogyakarta, Adrian Purzycki, pada pekan pertama ajang BRI Super League 2026/2027.

Pemain asal Polandia itu tampil sebagai pahlawan Laskar Mataram seusai mencetak gol penyeimbang yang memaksa laga melawan Persita Tangerang berakhir sama kuat 1-1 pada Sabtu (5/9).

Dipercaya tampil penuh selama 90 menit oleh pelatih Jean-Paul van Gastel, pemilik nomor punggung 13 itu langsung menunjukkan kontribusi siginifikan di lini tengah.

Pemain berusia 28 tahun itu mengaku sangat bersyukur bisa mengawali kariernya di sepak bola Indonesia dengan torehan gol.

“Menurut saya, dari segi penampilan sebagai pemain, ini jelas merupakan pertandingan pertama saya di sini. Jadi, saya menantikan pertandingan berikutnya. Saya pikir kami akan berjuang untuk mendapatkan tiga poin,” ujar Adrian.

Menyoroti jalannya laga perdana yang tergolong sengit, Adrian menilai atmosfer kompetisi di Indonesia menuntut kedisiplinan dan kesabaran tinggi.

Menurutnya, kesalahan kecil bisa berdampak fatal saat menghadapi lawan yang gemar memanfaatkan momentum counter-attack.

"Dalam pertandingan seperti ini kami harus sedikit lebih sabar karena lawan sedang menunggu kesalahan kami secara terus menerus,” jelasnya.