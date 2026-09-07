Perjalanan Panjang Macan Kemayoran, Ingin ke Jakarta Harus Naik Bus dari Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kemenangan manis Persija Jakarta atas Borneo FC pada laga perdana Super League 2026/2027 harus dibayar dengan perjalanan pulang yang panjang.

Skuad Macan Kemayoran terpaksa menempuh rute memutar melalui Yogyakarta dan melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota menggunakan bus akibat penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Erupsi Gunung Anak Krakatau yang melontarkan abu vulkanik tebal membuat otoritas penerbangan menghentikan operasional Bandara Soekarno-Hatta sejak Minggu (6/9) dini hari pukul 01.30 WIB hingga malam hari.

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Kebijakan keselamatan ini berdampak pada sedikitnya 764 penerbangan, sekaligus memaksa manajemen Persija merombak total rencana kepulangan tim dari Kalimantan Timur.

Otoritas Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) juga mengonirmasi bahwa ada 16 penerbangan menuju Jakarta yang terpaksa dibatalkan.

Media Officer Persija Kukuh Wahyudi mengonfirmasi bahwa anak asuh Shin Tae-yong batal terbang langsung menuju Tangerang.

Sebagai gantinya, rombongan bertolak dari Samarinda menuju Balikpapan untuk mengambil penerbangan ke Yogyakarta, sebelum akhirnya menempuh jalur darat.

"Kami naik bus Yogyakarta-Jakarta," ujar Kukuh saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu malam (6/9).