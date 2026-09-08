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Persebaya dapat Amunisi Baru Menjelang Duel dengan PSIM

Selasa, 08 September 2026 – 15:17 WIB
Persebaya dapat Amunisi Baru Menjelang Duel dengan PSIM - JPNN.com Jogja
Saddil Ramdani dipinjamkan Persib Bandung ke Persebaya. Foto: PSSI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang laga krusial menghadapi PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027, Persebaya Surabaya mendapat suntikan tenaga signifikan di sektor penyerangan.

Winger Persib Bandung Saddil Ramdani resmi bergabung dengan skuad Bajul Ijo dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten.

Langkah peminjaman ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persib, Igor Tolic.

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Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perkembangan karier sang pemain serta hasil diskusi bersama.

Pada musim lalu Saddil mencatatkan 25 penampilan dan tiga gol di kompetisi domestik untuk membawa Persib mempertahankan gelar juara, plus tujuh laga dan satu gol di AFC Champions League Two (ACL Two).

"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisi, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki,” ujar Igor.

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Kehadiran Saddil bisa menjadi jawaban atas evaluasi yang dilakukan pelatih Persebaya Bernardo Tavares yang ingin menambah daya gedor.

Pada laga perdana pekan lalu, Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Persebaya Surabaya punya amunisi tambahan yang kemungkinan bakal turun saat laga melawan PSIM Yogyakarta.
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TAGS   Persebaya persebaya surabyaa saddil ramdani PSIM Yogyakarta psim hari ini PSIM vs Persebaya super league 2026/2027

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