PSS Sleman Resmi dapat Suntikan Tenaga Baru di Lini Tengah

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman resmi memperkuat lini tengahnya untuk mengarungi sengitnya persaingan BRI Super League 2026/2027. Skuad Super Elang Jawa mendaratkan gelandang serang muda potensial asal Abepura, Markus Otto Alberti Madjar, yang sebelumnya memperkuat Persipura Jayapura.

Kehadiran Markus diharapkan memberi warna baru pada permainan PSS melalui kreativitas, energi, dan determinasi tinggi di lini tengah.

Bagi pemuda asal Abepura tersebut, kepindahan ke Bumi Sembada bukan sekadar pertimbangan karier, melainkan juga pencarian lingkungan yang nyaman.

Keterbukaan masyarakat Sleman terhadap keberagaman menjadi faktor kunci yang meyakinkannya untuk bergabung.

"Saya memilih PSS karena Sleman tempat yang nyaman dan terbuka terhadap keberagaman. Selain banyak orang dari Indonesia Timur yang tinggal di Sleman, cukup banyak pula kakak-kakak senior saya yang pernah bermain untuk PSS Sleman," ungkap Markus melalui video perkenalannya.

Jejak para pemain senior asal Indonesia Timur yang sukses membela PSS menjadi sumber inspirasi baginya untuk memulai babak baru di level tertinggi sepak bola nasional.

Kedatangan Markus diproyeksikan tidak sekadar menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghidupkan persaingan sehat di lini tengah.

Pemain 21 tahun itu akan bermain bersama beberapa nama besar di lini tengah, seperti Kim Jeffrey Kurniawan, Arda Alfareza, Dominikus Dion Oktawian Wibowo, Frederic Injai, Ferrel Arda Santoso, Moussa Bagayoko, Hiromu Tanaka, dan lain-lain.