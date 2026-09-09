Alasan PSS Sleman Terpincut dengan Markus Madjar: Penting untuk Jangka Panjang

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman terus membangun fondasi skuad untuk masa depan. Langkah strategis ini dibuktikan dengan mendatangkan Markus Otto Alberti Madjar dari Persipura Jayapura.

Gelandang muda potensial asal Abepura itu resmi diproyeksikan sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Super Elang Jawa di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengungkapkan alasan utama di balik perekrutan sang pemain.

Di mata juru taktik asal Belanda tersebut, Markus memiliki visi bertanding yang matang serta gaya bermain yang efektif di lini tengah.

"Bagi saya, ia adalah pemain yang sangat menarik. Cara bermainnya sangat sederhana, tetapi sangat bagus. Jadi, ia dihadirkan khusus untuk lini tengah kami," ujar Huistra seusai memimpin latihan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (8/9).

Huistra menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru memberikan beban ekspektasi yang terlalu besar kepada sang talenta muda.

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Proses adaptasi dan pemahaman taktik menjadi fokus utama sebelum Markus diproyeksikan tampil reguler.

"Tentu saja ia harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan gaya permainan kami. Ia harus belajar dengan cepat. Dialah pemain yang kami rekrut demi masa depan tim," tambah Huistra.