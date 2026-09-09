Bersiap Menjamu PSIM, Coach Tavares Minta Bantuan Bonek

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seusai mencuri satu poin dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka BRI Super League 2026/27, Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus penuh ke laga kandang perdana.

Klub berjuluk Green Force itu dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan tim pelatih, terutama menyangkut kebugaran pemain seusai duel sengit di Lampung.

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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum bisa merancang skema permainan secara utuh lantaran beberapa pilar utama diterpa cedera dan masalah kebugaran.

"Sekarang kami perlu melihat kondisi para pemain karena ada beberapa yang tidak dalam kondisi 100 persen. Beberapa tidak bisa berpartisipasi hari itu dan yang lainnya ditarik keluar karena cedera. Kami akan lihat siapa yang bisa diandalkan, baru kami buat rencana," ungkap pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Dengan waktu persiapan yang terbilang singkat, Tavares menegaskan akan menyusun strategi berdasarkan kesiapan fisik pemain yang ada.

Di samping perbaikan internal, juru taktik asal Portugal itu secara khusus meminta bantuan dan kehadiran Bonek serta Bonita untuk memadati Tribuna GBT.

Tavares mengingatkan bahwa Laskar Mataram bukan lawan yang bisa diremehkan, mengingat rekor pertemuan musim lalu di mana PSIM berhasil mencuri kemenangan di Surabaya.