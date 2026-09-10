Tiket Laga Kandang PSS Sleman Ludes Dalam 2 Jam, Maguwoharjo Dipastikan Bergemuruh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh para pendukung PSS Sleman menyambut kembalinya tim kesayangan mereka ke panggung kasta teratas sepak bola nasional.

Panitia pertandingan PSS Sleman menyediakan 14.000 tiket untuk laga kandang perdana BRI Super League 2026/2027 kontra Madura United FC di Stadion Maguwoharjo.

Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) PSS membuka penjualan tiket secara online pada Rabu malam (9/9).

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Tiket pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu sore (12/9) itu ludes dalam waktu dua jam.

Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan oleh PSS Fans.

"Matur nuwun, PSS Fans. Antusiasme kalian adalah energi bagi Super Elja untuk kembali berlaga di rumah. Mari jaga kekondusifan, jaga Maguwoharjo, dan jaga nama baik Sleman. Sampai jumpa di tribun. Mari berjuang bersama untuk PSS dan Sleman," ujar Vita di Omah PSS, Kamis (10/9/2026) pagi.

Dukungan penuh dari tribun diharapkan menjadi modal penting bagi penggawa Super Elja untuk bangkit.

Setelah memetik hasil yang belum maksimal pada laga tandang perdana di Gianyar pekan lalu, jajaran pelatih langsung membawa hasil evaluasi guna membenahi permainan tim.