PSS Sleman Jamu Madura United, Pieter Huistra Minta Dukungan Suporter

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menyerukan pentingnya dukungan penuh PSS Fans saat Super Elang Jawa menjamu Madura United pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Laga kandang perdana ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Juru taktik asal Belanda itu mengusung ambisi besar meraih tiga poin demi membalas energi positif yang terus mengalir dari para pendukung setia PSS Sleman.

Pieter Huistra tidak ragu memuji militansi suporter yang hadir langsung memberikan pengawalan pada pekan pertama saat PSS bertandang ke markas Bali United.

Kehadiran PSS Fans di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dinilainya menjadi suntikan moral luar biasa bagi skuad Super Elja, terutama pada momen-momen krusial pertandingan.

"Sangat baik dan menyenangkan bagi kami melihat begitu banyak suporter datang ke Bali memberikan dukungan. Hal tersebut memberikan dorongan yang besar bagi kami," ungkap Pieter Huistra, Kamis (10/9).

Mantan pelatih Borneo FC itu berharap energi positif yang dirasakan di Gianyar dapat terulang dengan gema yang lebih membara saat berlaga di kandang sendiri.

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Menurutnya, kehadiran suporter bukan sekadar pelengkap tribun, melainkan fondasi utama kepercayaan diri tim sepanjang musim.

Dia menekankan bahwa dorongan suporter sangat dibutuhkan tidak hanya saat tim menang, tetapi juga tatkala melalui laga-laga berat.