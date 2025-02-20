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PSS Sleman Jamu Madura United, Pieter Huistra Minta Dukungan Suporter

Jumat, 11 September 2026 – 01:01 WIB
PSS Sleman Jamu Madura United, Pieter Huistra Minta Dukungan Suporter - JPNN.com Jogja
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menyerukan pentingnya dukungan penuh PSS Fans saat Super Elang Jawa menjamu Madura United pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Laga kandang perdana ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Juru taktik asal Belanda itu mengusung ambisi besar meraih tiga poin demi membalas energi positif yang terus mengalir dari para pendukung setia PSS Sleman.

Pieter Huistra tidak ragu memuji militansi suporter yang hadir langsung memberikan pengawalan pada pekan pertama saat PSS bertandang ke markas Bali United.

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Kehadiran PSS Fans di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dinilainya menjadi suntikan moral luar biasa bagi skuad Super Elja, terutama pada momen-momen krusial pertandingan.

"Sangat baik dan menyenangkan bagi kami melihat begitu banyak suporter datang ke Bali memberikan dukungan. Hal tersebut memberikan dorongan yang besar bagi kami," ungkap Pieter Huistra, Kamis (10/9).

Mantan pelatih Borneo FC itu berharap energi positif yang dirasakan di Gianyar dapat terulang dengan gema yang lebih membara saat berlaga di kandang sendiri.

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Menurutnya, kehadiran suporter bukan sekadar pelengkap tribun, melainkan fondasi utama kepercayaan diri tim sepanjang musim.

Dia menekankan bahwa dorongan suporter sangat dibutuhkan tidak hanya saat tim menang, tetapi juga tatkala melalui laga-laga berat.

PSS Sleman bakal menjamu Madura United pada laga kedua Super League 2026. Coach Pieter meminta dukungan penuh dari suporter.
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TAGS   PSS Sleman PSS Sleman vs Madura United super league 2026/2027 pieter huistra

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