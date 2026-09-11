Indonesia Mengukir Sejarah, Jadi Tuan Rumah Turnamen Perdana FIFA ASEAN Cup

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah sepak bola internasional setelah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen yang digagas langsung oleh badan sepak bola dunia (FIFA) ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang menyelenggarakan ajang regional bergengsi tersebut untuk Divisi 1, sementara Hong Kong ditunjuk menggelar pertandingan Divisi 2.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender resmi FIFA (international window) mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Sebagai kompetisi resmi FIFA, seluruh klub di dunia wajib melepas pemain yang mendapatkan panggilan dari tim nasional mereka.

Guna mendukung kelancaran ajang bergengsi ini, Indonesia telah menyiapkan dua stadion berstandar internasional yaituStadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk kolaborasi erat antara FIFA, Pemerintah Republik Indonesia, dan PSSI.

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Ketiganya akan memastikan kesiapan seluruh aspek teknis, mulai dari infrastruktur venue, sistem keamanan, manajemen transportasi, hingga pelayanan bagi tim peserta dan para suporter.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kepercayaan FIFA ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia.