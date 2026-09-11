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Madura United Mengincar 3 Poin di Kandang PSS Sleman

Jumat, 11 September 2026 – 09:15 WIB
Madura United Mengincar 3 Poin di Kandang PSS Sleman - JPNN.com Jogja
Stadion Maguwoharjo tempat berlangsungnya laga PSS Sleman vs Madura United. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Madura United mengusung misi besar saat melawat ke markas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League. Laskar Sapeh Kerrab bertekad melanjutkan tren positif dan mengamankan poin penuh di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu sore (12/9).

Sinyal optimisme ini ditegaskan langsung oleh pelatih Madura United Ze Gomes.

Pelatih asal Portugal itu memastikan timnya membidik hasil maksimal demi menjaga momentum bagus usai memetik kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada laga pembuka.

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"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," ujar Ze Gomes, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (10/9).

Mantan juru taktik Arema FC itu menegaskan Madura United datang ke Sleman bukan untuk sekadar bermain bertahan.

Poin penuh menjadi target utama demi mendongkrak kepercayaan diri para pemain mengarungi kompetisi.

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Kemenangan pada pekan perdana diakuinya menyuntikkan energi positif, meski ia tetap meminta anak asuhnya untuk tidak tinggi hati.

Gomes menyadari setiap laga memiliki dinamika yang berbeda. Ia memprediksi PSS Sleman bakal menyajikan perlawanan sengit, terlebih Super Elja bertindak sebagai tuan rumah dan dihuni deretan pemain berkualitas.

Pelatih Madura United Ze Gomes memastikan timnya tidak ingin kehilangan poin meski bermain di kandang PSS Sleman.
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TAGS   PSS Sleman PSS Sleman vs Madura United Madura United super league 2026/2027 pss sleman hari ini

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