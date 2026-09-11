Madura United Mengincar 3 Poin di Kandang PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Madura United mengusung misi besar saat melawat ke markas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League. Laskar Sapeh Kerrab bertekad melanjutkan tren positif dan mengamankan poin penuh di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu sore (12/9).

Sinyal optimisme ini ditegaskan langsung oleh pelatih Madura United Ze Gomes.

Pelatih asal Portugal itu memastikan timnya membidik hasil maksimal demi menjaga momentum bagus usai memetik kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada laga pembuka.

"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," ujar Ze Gomes, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (10/9).

Mantan juru taktik Arema FC itu menegaskan Madura United datang ke Sleman bukan untuk sekadar bermain bertahan.

Poin penuh menjadi target utama demi mendongkrak kepercayaan diri para pemain mengarungi kompetisi.

Kemenangan pada pekan perdana diakuinya menyuntikkan energi positif, meski ia tetap meminta anak asuhnya untuk tidak tinggi hati.

Gomes menyadari setiap laga memiliki dinamika yang berbeda. Ia memprediksi PSS Sleman bakal menyajikan perlawanan sengit, terlebih Super Elja bertindak sebagai tuan rumah dan dihuni deretan pemain berkualitas.