Kesan Pemain Asing PSIM Saat Debut di Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemain asing PSIM Yogyakarta Ondrej Rudzan menjalani debutnya di liga Indonesia akhir pekan kemarin.

Dalam laga debutnya bersama PSIM saat menjamu Persita Tangerang, Rudzan membantu Laskar Mataram mengamankan satu poin.

Bagi Rudzan ini menjadi pengalaman pertamanya merumput di luar Eropa.

Dia mengaku terkesan dengan atmosfer yang disuguhkan pada pertandingan di Stadion Sultan Agung Bantul.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami karena mereka telah menciptakan atmosfer yang luar biasa bagi kami," ujarnya.

Di sisi lainnya, ia harus beradaptasi dengan iklim tropis.

“Mengenai cuaca memang tidak mudah, tetapi kondisinya sama bagi semua pemain,” katanya.

Pemain Republik Ceko itu bertekad tampil lebih baik ke depannya untuk membantu tim memenangkan pertandingan. (mcr25/jpnn)