2 Atlet Menembak Asal Gunungkidul Siap Berlaga di Asian Games 2026 Jepang

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dua atlet menembak putra daerah asal Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi terpilih memperkuat Tim Menembak PB Perbakin untuk mewakili Indonesia pada ajang Asian Games ke-20 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memberikan dukungan penuh atas pencapaian bersejarah ini.

Kedua atlet tersebut adalah Kanurian Al-Ghozi dan Anang Febrian. Keduanya masuk dalam kontingen Merah Putih yang dilepas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 432 atlet nasional lainnya pada Rabu (9/9).

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya saat ditemui di Gunungkidul, Kamis (10/9).

Menurutnya, kehadiran Kanurian dan Anang di panggung Asia merupakan kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Gunungkidul.

"Kanurian Al-Ghozi dan Anang Febrian merupakan binaan olahraga menembak Gunungkidul yang kini menembus panggung Asia, membawa nama daerah sekaligus bangsa. Prestasi ini membuktikan bahwa dari Gunungkidul lahir bibit-bibit unggul yang mampu bersaing di tingkat Asia," tegas Endah.

Baca Juga: Atlet Bantul Peraih Medali di Porda DIY Segera dapat Bonus

Endah menambahkan bahwa keberhasilan kedua atlet muda tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, serta proses latihan yang panjang.

Ia berharap pencapaian ini dapat membakar semangat dan memotivasi generasi muda lainnya di Gunungkidul.