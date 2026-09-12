Fisik Pemain Bugar, PSS Sleman Berambisi Bangkit di Maguwoharjo

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman berada dalam motivasi dan gairah tinggi menatap laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Skuad berjuluk Super Elang Jawa tersebut dijadwalkan menjamu Madura United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu sore (12/9).

Misi bangkit diusung penuh oleh PSS setelah pada laga pembuka pekan lalu harus mengakui keunggulan Bali United FC dengan skor 1-2 di laga tandang.

Pertandingan kali ini dipastikan terasa kian spesial karena menjadi penampilan kandang perdana PSS setelah kembali berlaga di kasta tertinggi musim ini dengan status tim promosi.

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Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa persiapan anak asuhnya berjalan amat positif.

Sesi latihan dimanfaatkan maksimal untuk pemulihan fisik sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh dari kekalahan pekan lalu.

"Kami menjalani pekan latihan yang baik setelah pertandingan melawan Bali United. Kami telah kembali, dan para pemain sudah kembali bugar serta siap untuk menghadapi Madura United FC besok," ujar Pieter Huistra dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan, Jumat (11/9).

Status PSS yang baru kembali tampil di BRI Super League 2026/2027 pascaberlaga di Championship 2025/2026 tidak meruntuhkan mentalitas tim.

Sebaliknya, berlaga langsung di depan pendukung sendiri justru membakar semangat seluruh anggota skuad.