Begini Skenario Perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Nasional Indonesia bersiap melakoni ajang bergengsi baru bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober mendatang.

Berstatus sebagai kompetisi resmi FIFA, turnamen ini menghadirkan panggung kompetitif baru bagi sepak bola Asia Tenggara sekaligus memperkuat hubungan antarnegara di kawasan.

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Divisi 1. Pasukan John Herdman tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.

Seluruh pertandingan Grup A bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sedangkan Grup B yang dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif penunjukan ini. Menurutnya, kepercayaan FIFA merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi sepak bola nasional.

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"Ini benar-benar program FIFA. Bahkan, bisa dikatakan, FIFA ASEAN Cup sebagai salah satu ajang terbesar FIFA setelah Piala Dunia. Artinya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga persiapan terkait aspek teknis penyelenggaraan benar-benar ditangani dengan serius sebagai tuan rumah," ujar Erick dikutip dari laman resmi PSSI.

Format turnamen ini menggunakan sistem setengah kompetisi (single round-robin) di mana setiap tim dalam grup saling bertanding satu kali.