Kandaskan PSS Sleman 3-1, Madura United Melesat ke Puncak Klasemen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Madura United sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 seusai menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Sabtu sore (12/9).

Laga kandang perdana PSS yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo itu diwarnai dwigol striker asing Laskar Sape Kerrab Dimitar Mitkov.

Sejak awal babak pertama, Super Elang Jawa sebenarnya mengambil kendali permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, efektivitas serangan balik Madura United menjadi pembeda.

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Ancaman pertama Madura United sempat tercipta pada menit ke-12 lewat aksi Dimitar Mitkov.

Gol tersebut dianulir wasit setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR) mengonfirmasi posisi offside.

Mitkov akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor pada penghujung babak pertama (45').

Memanfaatkan posisi kiper PSS Ega Rizky yang terlalu jauh meninggalkan sarangnya, Mitkov melepaskan tembakan melambung jarak jauh yang tak mampu terjangkau. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Memasuki babak kedua, Madura United langsung menggebrak. Juan Santacruz memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-46.