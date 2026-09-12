JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Kandaskan PSS Sleman 3-1, Madura United Melesat ke Puncak Klasemen

Kandaskan PSS Sleman 3-1, Madura United Melesat ke Puncak Klasemen

Sabtu, 12 September 2026 – 20:13 WIB
Kandaskan PSS Sleman 3-1, Madura United Melesat ke Puncak Klasemen - JPNN.com Jogja
Laga PSS Sleman vs Madura United. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Madura United sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 seusai menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Sabtu sore (12/9).

Laga kandang perdana PSS yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo itu diwarnai dwigol striker asing Laskar Sape Kerrab Dimitar Mitkov.

Sejak awal babak pertama, Super Elang Jawa sebenarnya mengambil kendali permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, efektivitas serangan balik Madura United menjadi pembeda.

Baca Juga:

Ancaman pertama Madura United sempat tercipta pada menit ke-12 lewat aksi Dimitar Mitkov.

Gol tersebut dianulir wasit setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR) mengonfirmasi posisi offside.

Mitkov akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor pada penghujung babak pertama (45').

Baca Juga:

Memanfaatkan posisi kiper PSS Ega Rizky yang terlalu jauh meninggalkan sarangnya, Mitkov melepaskan tembakan melambung jarak jauh yang tak mampu terjangkau. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Memasuki babak kedua, Madura United langsung menggebrak. Juan Santacruz memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-46.

Madura United berhasil mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas PSS Sleman. Mereka kini memuncaki klasemen sementara.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Madura United PSS Sleman vs Madura United PSS Sleman pss sleman hari ini super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU