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Tak Gentar, PSIM Justru Antusias Meladeni Persebaya di Stadion GBT

Sabtu, 12 September 2026 – 20:32 WIB
Tak Gentar, PSIM Justru Antusias Meladeni Persebaya di Stadion GBT - JPNN.com Jogja
Sesi konferensi pers PSIM jelang laga lawan Persebaya Surabaya, Sabtu (12/9). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan melakoni laga berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada Minggu (13/9).

Dalam lawatannya ke Stadion Gelora Bung Tomo, PSIM Yogyakarta membawa 25 pemainnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan dirinya merasa antusias menjalani laga tersebut.

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“Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar. Saya sangat antusias berada di sini," katanya, Sabtu (12/9).

Pelatih asal Belanda itu menyebut timnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk meladeni tuan rumah.

"Persiapan kami sejauh ini juga cukup baik,” kata van Gastel.

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Senada dengan pelatih, pemain PSIM Jop van der Avert juga bersemangat untuk tampil di hadapan suporter lawan.

"Jadi, saya rasa ini akan menjadi pertandingan sangat menarik bagi kami. Semoga kami bisa meraih tiga poin,” katanya.

PSIM Yogyakarta akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Namun, pelatih menegaskan mereka tak gentar.
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TAGS   PSIM Yogyakarta Persebaya Jean-Paul Van Gastel super league PSIM vs Persebaya psim jogja psim hari ini

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